Proseguono a ritmo serrato le verifiche delle forze di polizia di Cassino per valutare la validità dei green pass nei locali e il rispetto delle regole. Particolare attenzione quella posta dagli agenti della polizia municipale di Cassino, guidata dal comandante Nunziata, che stanno eseguendo ispezioni sia mattutine che pomeridiane. Perché, come indicato dal questore, in via prioritaria vanno intensificati i controlli in tale direzione: carabinieri e polizia sono già in campo, in esecuzione dell'ordinanza che indica come "prioritario" l'espletamento di tali accertamenti. Sia nei locali pubblici come negozi, bar, pub e scuole di danza che alle fermate dell'autobus. Ovviamente verifiche che vengono eseguite a campione. E seguito delle quali, ogni giorno, vengono inviati report in Questura.

Ieri mattina sono state ispezionate dal commissario Neri e dal vice Marrocco sette attività commerciali e 32 avventori di bar e negozi del centro con un ottimo risultato: zero verbali. Nessuno è stato trovato sprovvisto del green pass, nessuno ha obiettato: si avverte, diversamente da quanto registrato durante il lockdown (quando di irregolari, soprattutto nel Cassinate, ne erano davvero molti) un clima collaborativo. E una forte presa di coscienza.

«Nessuno ha mostrato nervosismo, nessuno ha obiettato: abbiamo notato una proficua collaborazione hanno raccontato gli agenti Anzi, i cittadini si sono detti soddisfatti dell'intensificarsi delle verifiche». I controlli proseguiranno a ritmo serrato anche nei prossimi giorni, così come era accaduto nei giorni precedenti: una media di 20, 25 attività al giorno. Fino a ieri, tutte regolari.