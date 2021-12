Pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle attività economiche interessate dall'emergenza da Covid 19. Le domande possono essere inviate entro le ore 23.59 del giorno 23 dicembre 2021 alla PEC protocollo.veroli@pec.it.

La finalità dei contributi è quella di incentivare le attività economiche e commerciali ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto socio-economico e produttivo della città, attraverso la concessione di benefici economici sotto forma di contributi per investimenti in macchinari, impianti e ristrutturazioni aziendali nonché per acquisto di merci destinati alla vendita ed al consumo di nuovi prodotti ovvero costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Veroli.