Incendio in appartamento nel pomeriggio a Fondi, a causa di una stufetta che, stando alle prime informazioni, sarebbe andata in cortocircuito. I fatti sono avvenuti intorno alle 19, in un'abitazione di via Roma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Due le persone ferite, anche se in modo lieve. Una è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi, l'altra all'ospedale di Terracina.

L'incendio ha comunque spinto anche gli altri inquilini a lasciare i loro appartamenti. Una decina di persone si è dunque riversata sulla strada. Le cause sarebbero da addebitare al cortocircuito di una stufetta. Tutti gli accertamenti sono in corso.