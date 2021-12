Verranno celebrati oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di Santa Maria a Fume, i funerali di Antonello Spanu. Il magistrato, infatti, ha rilasciato il nulla osta per le esequie dell'escursionista, disperso sul Monte Gorzano ad Amatrice e trovato senza vita dopo tre giorni di intense ricerche.

Una morte quella del 57enne che ha suscitato profonda commozione e cordoglio in città, oltre al grande dolore provato da familiari e amici. Una tragedia che ha lasciato il segno in due Comuni, Ceccano e Amatrice, che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia dell'escursionista.

Antonello Spanu, infatti, era un esperto appassionato di montagna, capace di praticare tanto il trekking estivo quanto l'alpinismo invernale, e amava soprattutto compiere escursioni da solo. Una passione che purtroppo sabato scorso gli è costata la vita.

Toccante, in proposito, il messaggio della sezione Cai di Tivoli: «Ricordiamo con grande affetto Antonello Spanu, già socio della nostra sezione, tragicamente scomparso sul Monte Gorzano. Grande alpinista, persona generosa e altruista, che ci ha lasciati troppo presto.

Ai familiari e ai suoi amici più stretti vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Antonello. Ringraziamo per l'impegno e la professionalità tutti coloro che si sono adoperati per le ricerche, in particolare il Soccorso Alpino e Speleologico». Profondo cordoglio è stato espresso anche dal Cai di Amatrice.