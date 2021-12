«A Natale regala il Cuore di cioccolato Telethon sostieni la ricerca che dona speranza e cure alle persone con una malattia genetica rara, migliorando il futuro di tutti. Puoi richiederlo ai nostri volontari o trovarlo sul nostro shop». Così Telethon in vista delle festività natalizie chiede ai cittadini un aiuto per la ricerca e anche Frosinone risponde presente. Dal sito Cuore di cioccolato. Telethon fanno sapere che «puoi trovare il Cuore di cioccolato Telethon nelle principali piazze italiane e nelle edicole aderenti il 12, 18 e 19 dicembre 2021, oppure contattare i volontari che hanno scelto di distribuirlo in forma privata. Fai zoom sulla mappa per trovare il volontario più vicino a te!».

Nel capoluogo ha aderito l'edicola Boccardi al campo sportivo dove, al costo di 12 euro, si potrà acquistare la scatola di cioccolatini. In campo anche i volontari che saranno presenti nei punti di raccolta di via Moro il 12, 18 e 19 dicembre, della villa comunale il 18 e il 19 dicembre e nella chiesa di san Gerardo il 19 dicembre. «Il Cuore di cioccolato, dono buono per eccellenza, è realizzato da Caffarel per Fondazione Telethon, con un'elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: fondente, al latte e al latte con granella di biscotto», spiegano da Telethon.