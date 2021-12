Licinius, l'oro verde di Venafro, ancora una volta sale sul gradini più alto del podio. E per l'ennesima volta è stato riconosciuto il migliore in assoluto. In una due giorni dedicati all'eccellenza dell'agroalimentare, la centralità dell'evento è stato tutta dedicata all'eccellenza dell'extravergine italiano. L'appuntamento "Venolea" rappresenta, infatti, un evento internazionale tenutosi a Venafro dove l'olio prodotto dall'azienda cassinate ha sfoggiato le sue qualità.

La commissione degli esperti assaggiatori, iscritti all'albo nazionale, hanno conferito l'ennesimo e prestigioso riconoscimento all'azienda Di Muccio per il suo già pluripremiato olio extravergine Licinius il riconosciuto: "Plinius, Oltre il Tempo". Il premio più importante che si possa avere per l'olio extravergine a distanza di un'anno dalla molitura della campagna 2020/2021. Un olio che ha conservato tutte le caratteristiche organolettiche: freschezza, aromi, polifenoli, densità e valori nutrizionali.

Orgoglio ed emozione per il patron dell'azienda, Ernesto Di Muccio: «Quest'anno è stato davvero stellare, ricco di soddisfazioni, il nostro pluripremiato Licinius ha ottenuto ben otto riconosciuti nazionali e internazionali. Si tratta de "l'Oro d'Italia, le Gocce d'Oro d'Italia, l'Oro del Mediterraneo, Menzione di Merito, Menzione di Qualità, Gocce d'Oro del Mediterraneo, Lodo, l'Orciolo d'Oro e Plinius Oltre il Tempo». Un anno costellato di premi tanto che il prodotto cassinate sta diventando l'eccellenza d'Italia più premiata.