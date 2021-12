Il birrificio abbaziale di Montecassino ha ricevuto ben due premi al concorso "Birre Preziose" in detto dalla Regione Lazio per premiare le migliori birre di tutta la regione. Birra Montecassino ha ricevuto la "menzione speciale" per la birra Montecassino ambrata nella categoria alta fermentazione ed è stata premiata come la migliore Birra Storica del Lazio. Un riconoscimento che porta in alto il nome di Montecassino, di Cassino e di tutta la Terra Sancti Benedicti, essendo mirato a individuare il miglior prodotto storico del Lazio in riferimento a tutta la categoria dei birrai.

Un evento importante nell'ambito della valorizzazione delle birre del Lazio a cui ha partecipato l'imprenditore Daniele Miri portando il prezioso nettare prodotto nelle antiche masserie dell'Albaneta. E proprio quella è stata anche l'occasione per iniziare a ragionare insieme su una grande fiera del settore, di taratura regionale e non solo dove portare avanti gusto e tradizioni, territori e storie, memorie e abbinamenti culinari. Un palcoscenico prelibato per uno dei prodotti più amati da sempre: la birra artigianale.

Intanto, proprio nei giorni scorsi nelle antiche terre benedettine sono iniziati i meeting di fine anno della forza vendita nazionale di Doreca Italia che distribuisce la Birra Montecassino su tutto il territorio italiano, con un primo appuntamento che ha visto oltre settanta addetti alla forza vendita della sola regione Lazio.

E per Natale 2021 è stata svelata anche la "nuova" Birra. Un'esclusiva, alla seconda Edizione, che rende omaggio e celebra Dante Alighieri e la terra Sancti Benedicti nel 700esimo anniversario dalla morte del sommo poeta che cita Cassino nella Divina Commedia. Una Christmas Ale artigianale da 6,5°, creata proprio nelle masserie.