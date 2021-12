Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla scuola "Campo Coni" terminati, così come in dirittura d'arrivo quelli alla scuola dell'Infanzia di via Barbagallo, a Madonna della Neve; a breve, condizioni meteo, permettendo si inizierà ad operare sulle criticità della "Pietrobono".

Buone notizie per le manutenzioni in città. In più, in questi giorni, stando alla comunicazione effettuata dall'ufficio tecnico all'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzione, Angelo Retrosi, si sono completati gli interventi al campanile della cattedrale con l'applicazione delle griglie alle bifore, per evitare che gli uccelli entrino nella torre campanaria, la riparazione e la regolazione dell'orologio, più alcuni ritocchi alla scala e ad altre partiche necessitavano di manutenzione.

«L'amministrazione sta intervenendo in tutte le situazioni poste sotto attenzione. Dal mio insediamento ho cercato di dare un impulso maggiore alle attività e stiamo avendo dei riscontri soddisfacenti in termini di tempi e di efficacia. Le condizioni meteo in questo periodo non ci agevolano, ma l'impegno da parte degli uffici è massimo» ha detto l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi.