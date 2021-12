Si compra e si spende in città, risparmiando: l'idea del commercio "circolare" piace agli isolani. Per il secondo anno consecutivo, la giunta guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini ha approvato la delibera con cui viene incoraggiato e sostenuto lo shopping natalizio negli esercizi commerciali cittadini.

L'iniziativa è denominata "A Natale scegli Isola". In una nota, l'amministrazione comunale spiega: "Si tratta di un intervento concreto a sostegno dell'economia cittadina, e in particolare del settore commercio messo a dura prova da quasi due anni di emergenza Covid.

In sintesi, ogni acquisto per almeno 20 euro effettuato presso un esercizio commerciale di Isola del Liri, darà diritto a ottenere un voucher digitale di 10 euro per ulteriori acquisti a carattere completamente gratuito effettuato in un esercizio commerciale diverso da quello da cui lo ha ricevuto".

Il Comune ringrazia tutti gli operatori commerciali che vorranno aderire entro il prossimo 15 dicembre, presentando il modulo via pec o consegnandolo a mano, e invita i cittadini a prendere parte all'iniziativa.

Sul sito istituzionale del Comune si può scaricare il materiale per presentare l'adesione da parte dei commercianti.

Il sindaco Quadrini e il consigliere delegato al commercio Gianluca Venditti invitano tutti gli isolani a partecipare a questa importante iniziativa. Nelle ultime settimane il clima tra i commercianti isolani e l'amministrazione Quadrini si era surriscaldato sempre a causa dell'istituzione del senso unico in corso Roma.

Questa iniziativa, tesa proprio a incentivare gli acquisti natalizi in città e dunque a favorire i commercianti isolani, potrebbe contribuire a rasserenare un po' gli animi. Anche alla luce dei buoni risultati registrati lo scorso anno con la prima edizione di "A Natale scegli Isola".