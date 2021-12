La pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre vite, esponendo tutti a stress, paure e quant'altro. Per questo motivo l'Istituto comprensivo 2 di Ferentino ha attivato uno sportello d'ascolto.

Si tratta di uno spazio scolastico, un servizio di ascolto e supporto psicologico dedicato alla salute. Studenti, genitori e docenti possono manifestare le proprie difficoltà e comportamenti in assoluta privacy.

«La situazione che stiamo affrontando in questi ultimi anni – spiegano dall'Istituto - richiede l'attivazione di risorse emotive, relazionali e adattive per far fronte ai cambiamenti che hanno coinvolto la vita quotidiana di ciascuno. La pandemia ha esposto tutti, genitori alunni e docenti, a un fortissimo stress emotivo determinando spesso insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento.

La scuola ha pertanto attivato, anche per questo anno scolastico, il servizio di ascolto, consulenza e sostegno psicologico destinato al personale scolastico, agli studenti e ai genitori, per aiutare la comunità scolastica a gestire lo stress e fronteggiare le situazioni di insicurezza, paura, ansia. Per accedere al servizio genitori, alunni e docenti dovranno prenotare un appuntamento all'in dirizzo email: claudiacocco17@gmail.com o tramite messaggio whatsapp al numero 3296183972.

I colloqui saranno effettuati online per i genitori e in presenza per alunni e personale scolastico, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, presso la sede centrale in via Alfonso Bartoli il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30».