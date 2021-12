Sono 149 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24h in Ciociaria, su un totale di 2071 tamponi effettuati. Contagi in crescita, dunque, nelle ultime 24h, secondo quanto riporta il bollettino dell'Asl di Frosinone.

I negativizzati sono 91, mentre i ricoverati sono 40. Le vittime restano ferme a quota zero.

La mappa dei contagi

Ceccano registra il record peggiore in provincia con 16 nuovi positivi, 10 a Sora, 8 a Frosinone e Monte San Giovanni Campano, 7 a Cassino e Pontecorvo, 6 ad Alatri, Esperia e Fiuggi. Boville Ernica e Anagni registrano ciascuno 5 nuovi positivi, Arpino, Ferentino, Fontechiari e San Donato Val di Comino 4. 3 positivi in più ad Arce come ad Arnara, Ceprano, Morolo, Pastena e Vicalvi.

Due nuovi contagi a Castro dei Volsci, Cervaro, Isola del Liri, Piglio, Ripi e Veroli. Un solo nuovo positivo in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Ausonia, Broccostella, Campoli Appennino, Casalvieri, Castrocielo, Fontana Liri, Paliano, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Torre Cajetani, Vallemaio, Vallerotonda e Villa Santa Lucia.