Il brusco calo delle temperature e il maltempo, come preannunciato nei giorni scorsi, stanno facendo sentire tutto il loro peso in Ciociaria. Nevica sui monti Ernici, con il fenomeno che ha interessato il paese di Filettino e in particolare disagi e criticità si registrano a Campo Staffi.

Neve sulla SP 128 Campostaffi dove è attiva la turbina spazzaneve di Astral spa. Prestare attenzione.

Lo comunica Astral Infomobilità