Nel giorno dell'Immacolata i ladri non hanno fatto festa rovinando l'atmosfera prenatalizia a diverse famiglie sorane. Due i tentativi di furto registrati mercoledì. I ladri sono riusciti a entrare in una villetta della zona Incoronata, ma lì non hanno trovato un granché perché la proprietaria vive fuori Sora. Sul posto sono arrivate, sotto una pioggia battente, tre pattuglie della polizia, con il dirigente del commissariato sorano Paolo Gennaccaro. Tentato furto anche in via Vicenne.

I ladri hanno provato a forzare il portone dell'abitazione dell'ex assessore comunale Veronica Di Ruscio, che in quel momento non era in casa. Una volta rientrata, ha trovato l'arnese utilizzato per forzare la porta: fortunatamente l'utensile si è rotto e i ladri non sono riusciti ad aprirla. I controlli delle forze dell'ordine sono continui, ma i ladri non desistono.