Saranno tenuti per una decina di giorni in una struttura adeguata i cani che il giorno dell'Immacolata hanno azzannato una ottantatreenne. Gli animali in possesso della famiglia si sarebbero scagliati contro la donna uscita in giardino subito dopo il pranzo. La signora ha riportato ferite estremamente gravi nonostante l'intervento repentino dei familiari. Il personale sanitario del 118 giunto sul posto ha portato d'urgenza l'ottantatreenne al Pronto soccorso del Santa Scolastica dove i medici hanno deciso di operare subito. In un primo momento si è temuto il peggio, che la donna potesse perdere addirittura un arto o che fosse necessario il trasferimento in eliambulanza in un'altra struttura.

Dopo l'intervento, però, la buona notizia. La donna, seppur in gravi condizioni e in prognosi riservata, è stata curata e non perderà l'arto. Momenti di forte preoccupazione nella comunità di Sant'Elia subito dopo che la notizia si è diffusa in paese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassino. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto, per ora gli animali, un pitt bull e un rottweiler, sono stati allontanati e sono sotto osservazione del personale specialistico per verificarne il comportamento.