All'indomani del giorno di festa calano drasticamente tamponi e positivi. Un andamento noto e già manifestatosi nel tempo che, però, non cambia la sostanza sulla situazione in Ciociaria. Tanto più che continuano a crescere ricoverati, ieri saliti a 41, nuovo record per la quarta ondata, e morti, una donna di 91 anni di Ferentino. L'incidenza per 100.000 abitanti resta abbondantemente oltre quota cento (115,51), mente il tasso di positività scende al 3,95%.

La giornata

Su appena 329 tamponi effettuati, il giorno prima erano stati 1.521 e martedì 2.077, i positivi sono 13, in linea con il dato del lunedì, 19 il 6 dicembre e 30 il 29 novembre. Nuovi casi ad Anagni 5, Paliano 2 e da Esperia, Filettino, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Serrone 1. I casi della settimana sono 294 a una media di 73,50, ma se si escludono i dati di ieri e di lunedì, si risale a 131. La scorsa settimana si è chiusa in ulteriore rialzo rispetto alla precedente con 553 casi a una media di 79 al giorno.

Tra il 22 e il 28 novembre i casi erano 496 a 70,86, mentre la settimana precedente 495 a 70,71 di media.

Prima ancora, dall'8 al 14 novembre, erano 523 a 74,71. L'ultima settimana sotto i settanta giornalieri di media è stata la prima di novembre a 48,86. A dicembre si contano 723 contagiati a 80,33 di media. A novembre erano stati in tutto 1.980 a 55 di media. Per trovare numeri simili agli attuali occorre portarsi allo scorso aprile, archiviato con 2.612 positivi a 87,06 di media.

Dicembre 2020, invece, ne ha avuti 3.468 a 11,87 di media. Nel 2021 i contagiati sono 21.861. A dicembre Frosinone ha 65 positivi, Ceccano 57,Sora 52, Cassino 46, Arpino 45, Alatri 37, Ferentino 30, Piedimonte San Germano 28, Pontecorvo 24, Anagni 21 e Sant'Andrea del Garigliano 20, tra i comuni con almeno 20 infettati.

Nell'ultimo mese l'andamento è stato questo: Ceccano 15 (12-18 novembre), 20 (19-25 novembre), 35 (26 novembre-2 dicembre) e 48 (3-9 dicembre), Sora 45, 40, 45 e 40, Cassino 24, 41, 46 e 33, Frosinone 34, 43, 67 e 31, Arpino 15, 4, 32 e 29, Ferentino 65, 38, 13 e 28, Alatri 36, 25, 39 e 26, Pontecorvo 5, 1, 4 e 23 e Anagni 56, 18, 29 e 15.



Il decesso

Si registra un'altra vittima per Covid in provincia di Frosinone: è una donna di 91 anni residente a Ferentino. Si tratta della terza della settimana. A dicembre sono già 5 i morti contro i 4 di novembre.

Due, invece, le vittime di ottobre

I numeri

In base a un'elaborazione del Gimbe, tra il1° e il 7dicembre, l'incidenza nel Lazio è stata di 431 per 100.000 abitanti con un incremento del 20,6%. I posti letto occupati da malati Covid sono il 12% in area medica (la soglia per il passaggio in giallo è del 15%) e l'11% in terapia intensiva (la soglia in questo caso è del 10%). L'incidenza nelle province è di 226 a Viterbo, di 200 a Roma, di 148 a Latina, di 132 a Rieti e di 119 a Frosinone. Nella settimana 24-30 novembre, nel Lazio l'incidenza è stata di 343 casi per 100.000 abitanti con una crescita del 12,6%. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid sono l'11%, mentre quelli occupata in terapia intensiva il 10,3%. Nelle singole province l'incidenza, sempre dal 24 al 30 novembre, è stata di 177 a Viterbo, di 161 a Roma, di 149 a Latina, di 119 a Rieti e di 113 a Frosinone.



I ricoverati

Cresce ancora il numero di ricoverati, arrivati a 41, due in più in 24 ore. Da settembre è il nuovo record. Da inizio mese il numero di ricoverati nei reparti ordinari è cresciuto di 6 unità e, da inizio novembre, di 28.

Ieri, comunque, sono stati annunciati altri 35 negativizzati.

Il bollettino

Nel Lazio su 27.201 tamponi, si registrano 1.376 positivi (-178), con 10 decessi (+7), 777 ricoverati (+17) e 114 terapie intensive (+1). Tasso di positività al 5%, Rt stabile a 1,06 e incidenza in aumento a 190 per 100.000 abitanti. Domenica 19 prossimo open day per i vaccini.