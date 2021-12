L'intervento Nel Lazio «Passi in avanti per combattere la disparità di genere» È stata approvata la proposta di legge riguardante le “disposizioni a favore delle donne della regione Lazio per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere..."

«Tutti i dati ci mostrano come a soffrire di più gli effetti della crisi odierna causata dalla pandemia, siano proprio le donne e i giovani. L'80% delle professioni del prossimo futuro richiederà competenze di tipo digitale e le Stem sono il settore occupazionale che registrerà la maggiore crescita». Così il consigliere regionale Mauro Buschini (Pd).

Nei giorni scorsi si è riunita la commissione regionale "lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio". È stata approvata la proposta di legge riguardante le "disposizioni a favore delle donne della regione Lazio per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione dell'apprendimento, della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline stem". Rileva Buschini: «Per aiutare in questa trasformazione, la Regione, tramite questa proposta, si impegna a promuovere, sostenere e finanziare programmi, progetti ed interventi volti alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità eliminando il gap di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie stem, alla diffusione della passione, sin dall'infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità. Un passo in avanti molto importante per combattere ogni disparità di genere. Un grazie alla consigliera Di Biase ed a tutta la commissione. Ora attendiamo la discussione in aula».

