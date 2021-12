Magazzino pieno a Sant'Antonio, tantissime le donazione negli ultimi mesi, oltre le effettive richieste, così la comunità parrocchiale si è ritrovata con i locali pieni.

Attraverso i social la parrocchia ha fatto sapere che saranno sospese le raccolte per un po', fino a nuovo ordine: «Carissimi, ringraziando quanti hanno donato alla Caritas parrocchiale indumenti per adulti e bambini, vi preghiamo di non continuare a portare altri indumenti, in quanto il magazzino è pienissimo. Vi avviseremo quando sarà ripresa la raccolta e vi chiediamo di passare voce circa questo avviso».

Un cuore grande quello dei cassinati che non si tirano mai indietro davanti alle persone in difficoltà offrendo sostegno ai concittadini e alle famiglie come meglio possono, con abiti, cappotti e scorte alimentari o per la scuola.