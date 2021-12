Il sindaco Gianni Taurisano conferma i problemi per Campo Staffi, ma auspica, in concomitanza con il Natale, di averli risolti così da dare inizio alla stagione invernale.

«Purtroppo – si legge nella nota del Comune indirizzata ai cittadini e villeggianti - una non corretta informazione fornita agli uffici in merito alle condizioni per poter determinare l'avvicendamento del direttore di esercizio, decisa anche per il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi, avrebbe fatto slittare a metà gennaio la data di decorrenza contrattuale per la gestione degli impianti.

La situazione è stata sbloccata con la responsabile rinuncia all'incarico del direttore individuato al fine di consentire l'avvio delle attività per la stagione 2021-2022, la conferma del direttore in carica e l'affidamento dei necessari controlli tecnici atti a verificare l'efficienza degli impianti Anticotento e Ceraso. Per il Tapis roulant, posto a Valle Manuela, non necessita autorizzazione.

Le sopraggiunte dimissioni del responsabile dell'ufficio tecnico mi hanno indotto ad avocare a me, ad interim, anche la responsabilità dell'area tecnica, adoperandomi tempestivamente a risolvere in tempi strettissimi la questione e permettere l'avvio della stagione. Si evidenzia - conclude la nota - che le passate amministrazioni hanno avviato, quasi sempre, l'inizio delle attività in prossimità delle festività natalizie».