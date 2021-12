Grazie ad un'idea che ha concretizzato Massimo Di Ruscio, sono stati realizzati due alberi di Natale nel cimitero in ricordo dei bambini morti. Un gesto che ha visto attivarsi molte persone perché sia i due alberi che i tanti pupazzetti appesi sono stati donati dalle famiglie del territorio. I volontari hanno poi addobbato gli alberi. Fatto spiacevole però registrato all'interno del cimitero.

Nelle scorse ore è stato rubato un bell'albero che un figlio aveva portato in omaggio alla madre da poco deceduta condividendo lo sdegno sui social che ha fatto infiammare le tastiere. Un pessimo gesto dato che in quel perimetro ognuno ha un caro che non c'è più e portare un fiore, una pianta accorcia le distanze e furti, anche nel cimitero comunale, non lasciano spazio a giustificazioni.