"Aiutaci a portare un po' di gioia ai bambini in difficoltà". È la frase scritta sul volantino di presentazione dell'iniziativa di solidarietà per i bambini. A darne notizia sono l'assessore comunale alle attività socio-assistenziali Angela Mancini e il sindaco Emiliano Cinelli. Il Comune di Monte San Giovanni Campano organizza una raccolta speciale di giocattoli nuovi, usati in buone condizioni che andranno debitamente smistati con apposita etichetta adesiva del donatore nonché bollino blu/rosa, da donare ai bambini dell'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. La raccolta terminerà il 14 dicembre.

I giocattoli potranno essere consegnati nel palazzo comunale, in piazza Guglielmo Marconi 1 nei giorni e orari di apertura al pubblico. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio socio–assistenziale ai seguenti numeri 0775289510, 0775289984, 0775289991 oppure via e-mail all'indirizzo comunemsgc@virgilio.it. C'è tempo, dunque, fino al prossimo 14 dicembre per aderire all'iniziativa di solidarietà.