Tutti con la mascherina all'aperto nel centro storico, da ieri e fino al 15 gennaio prossimo. Lo ha deciso, con una specifica ordinanza, il sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha adottato le stesse disposizioni in vigore nelle grandi metropoli e città d'arte. Una scelta dettata dalla necessità di contenere la recrudescenza dei casi da Covid-19 di questa quarta ondata.

Fino a pochi giorni fa, infatti, i bollettini sanitari parlavano di quasi un centinaio di alatrensi ammalatisi per il virus, tutti posti in isolamento domiciliare, ad eccezione di un paziente ricoverato in ospedale.

Solo il quattro dicembre scorso, si è notata un'inversione del trend con un leggero decremento dei contagiati: numeri che però non lasciano tranquilli sindaco ed amministrazione comunale, passati ad un'azione più incisiva e diretta per contenere la diffusione del Covid-19.

Il provvedimento va letto anche alla luce dei numerosi eventi che si svolgeranno in città nel periodo delle festività natalizie e che, quindi, richiameranno più presenze tra visitatori, turisti e stessi abitanti della città.

Pertanto, il sindaco Cianfrocca ha emesso l'ordinanza che obbliga chiunque attraversi le aree più frequentate ad indossare la mascherina protettiva in qualsiasi contesto, dunque non solo nei locali e nei negozi, ma anche lungo le strade, le piazze e i vicoli.

L'ordinanza è valida dentro le mura della città, con l'area delimitata e circoscritta dalle seguenti vie: Via Circonvallazione, Via Circonvallazione Portadini, Via Urbano Sabellico, Via Porta San Nicola, Via Melegranate e Via del Torrione. Restano escluse tutte le altre zone della città, anche se l'obbligo di portare la mascherina vige in qualsiasi luogo del territorio dove si svolga una manifestazione, sempre con validità dall'otto dicembre 2021 al quindici gennaio 2022.