Non si avevano più sue notizie da sabato scorso.

Era stato proprio lui a lanciare l'allarme nel corso di un'escursione su monte Gorzano, ad Amatrice. Aveva riferito di avere perso l'orientamento a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Da quel momento il suo cellulare aveva smesso di funzionare. L'altro ieri, dopo tre giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonello Spanu, cinquantasettenne di Ceccano. Il ritrovamento è stato agevolato da alcuni oggetti personali che risultavano visibili sopra il manto nevoso e dalle condizioni meteorologiche favorevoli al volo dei mezzi aerei. Un grande dolore per i familiari e amici. Attonita la comunità.

Anche i Comuni di Ceccano e Amatrice hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima. Spanu era un appassionato di montagna, un esperto, in grado di praticare dal trekking estivo all'alpinismo invernale, e che amava soprattutto compiere escursioni da solo.

Sabato, purtroppo, la sua ultima escursione. Messaggi di cordoglio anche dal Cai sezione di Tivoli: «Ricordiamo con grande affetto Antonello Spanu, già socio della nostra Sezione, tragicamente scomparso sul Monte Gorzano. Grande alpinista, persona generosa e altruista, che ci ha lasciati troppo presto. Ai familiari e ai suoi amici più stretti vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Antonello. Ringraziamo per l'impegno e la professionalità tutti coloro che si sono adoperati per le ricerche, in particolare il Soccorso Alpino e Speleologico».

Cordoglio anche dal Cai di Amatrice: «Esprimiamo il nostro cordoglio per la tragica scomparsa di Antonello Spanu, socio Cai Amatrice, disperso da sabato scorso sul Monte Gorzano». Si attende il nulla osta della salma per portare l'ultimo saluto al cinquantasettenne.