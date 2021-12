Ladri in azione in quattro abitazioni nella frazione Anitrella a Monte San Giovanni Campano. I raid dalle 18 alle 18.30 di martedì. In due i malviventi non hanno trovato alcun bottino, mentre nelle altre sono stati messi in fuga dai proprietari che hanno avvertito i rumori.

Gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri che hanno raggiunto la zona per cercare di rintracciare i responsabili.

Le abitazioni prese di mira ricadono nelle zone di Colle Varone, Monterendola e Colle della Mola. In due case di quest'ultime zone i ladri sono stati costretti a fuggire, probabilmente perché si sono resi conto che alcuni occupanti avevano sentito i rumori al piano superiore dove si erano intrufolati.

Le stanze delle altre due abitazioni, invece, a Colle Varone sono state messe a soqquadro ma i ladri non hanno trovato né soldi, né oggetti in oro.