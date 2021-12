Nel pomeriggio di martedì il Soccorso Alpino, congiuntamente all'eliambulanza della Regione Lazio, è intervenuto per recuperare un escursionista scivolato sul ghiaccio per oltre 200 metri in località Pizzo Deta.

L'eliambulanza, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, ha provveduto a recuperare l'infortunato di 32 anni e residente in provincia di Frosinone, la sua compagna di escursione, con un principio di ipotermia e in stato di agitazione e un terzo escursionista che, coordinato telefonicamente dal Soccorso Alpino, ha supportato le operazioni di soccorso.

Poco dopo a Campo Staffi il Soccorso Alpino è intervenuto insieme ai carabinieri per recuperare due giovani bloccati su un pendio ghiacciato e impossibilitati a proseguire autonomamente. I due, una volta raggiunti e messi in sicurezza, sono stati riaccompagnati alla loro auto.