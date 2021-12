Ha aperto la porta per uscire qualche minuto nel giardino di casa, nonostante il freddo, per prendere una boccata d'aria dopo un pranzo in famiglia, in un giorno di festa. Un'azione fatta meccanicamente, nei giorni passati come in quello dell'Immacolata. Ma a fare la differenza è stato l'attacco feroce dei cani di famiglia, che le hanno procurato ferite molto gravi alle braccia e alle gambe, rendendo necessario un trasferimento d'urgenza in ospedale e un delicato intervento. Il terribile episodio è avvenuto ieri, in località Portella a Sant'Elia Fiumerapido, poco dopo le 15.30.

Per cause ancora sconosciute, l'anziana è stata assalita con violenza da un pitbull e da un rottweiler di famiglia, un maschio e una femmina. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato quella feroce aggressione.

Sono state le urla della pensionata a richiamare l'attenzione dei familiari che erano in casa e che sono accorsi in pochi secondi: aprendo la porta che dà sul giardino, una scena terribile. La donna era a terra, sotto le fauci dei due animali che non parevano aver intenzione di lasciarla. E aveva perso già molto sangue.

Ma per fortuna non aveva ferite né al collo né al volto e neppure ad altri organi vitali. Immediato l'arrivo sul posto di 118 e carabinieri. Trasferita d'urgenza al Santa Scolastica è stata sottoposta a un delicato intervento durato fino a sera e non si esclude (già in nottata) un trasferimento a Roma.

Esclusa, invece, la compromissione di un braccio ipotizzata in prima battuta. L'esatta dinamica dei fatti è affidata ai militari della locale stazione, della Compagnia di Cassino, prontamente intervenuti sul posto. In prima battuta si esclude che possano essere presentate denunce ma alla Asl spetterà il compito di verificare la pericolosità dei due animali, entrambi regolarmente detenuti e con microchip.