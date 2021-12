Sono 139 i nuovi casi positivi al covid in Ciociaria, lo comunica la Asl di Frosinone nell'ultimo bollettino. Questi gli altri dati: 1521 tamponi i tamponi effettuati in provincia, 116 i negativizzati, 39 i ricoverati. Fortunatamente non si registrano decessi.

La mappa dei contagi

Il centro con il maggior numero di nuovi casi è Sora con 15. Seguono Ceccano con 13, Pontecorvo con 12, Cassino con 9, Castro dei Volsci con 8, Anagni e Arpino con 7, Frosinone e Isola del Liri con 6, Alatri e Ferentino con 5, Monte San Giovanni Campano e Veroli con 4, Piedimonte San Germano e San Giorgio a Liri con 3, Amaseno, Arnara, Broccostella, Campoli Appennino, Casalvieri, Piglio, San Donato Valcomino, Sant'Andrea del Garigliano con 2, Alvito, Castrocielo, Fiuggi, Fontana Liri, Pofi, Posta Fibreno, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Torrice, Vicalvi, Villa Santo Stefano con 1.