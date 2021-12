Tragedia dal Viterbese Docente trovato morto e insanguinato in auto: Dario è stato ucciso. E' giallo Il corpo è stato trovato in un parcheggio dove non ci sono telecamere in quanto è presente una riserva faunistica. Sul caso stanno indagando i carabinieri

08/12/2021

Forse qualcuno lo inseguiva e lui tentava di fuggire, ma è stato ucciso. Questa la prima ricostruzione del giallo di Tarquinia, nel Viterbese, dove un docente di 50 anni, Dario A., è stato trovato morto a bordo della sua auto: era seduto al posto di guida, con la cintura di sicurezza ancora allacciata e insanguinato. Il corpo è stato trovato in un parcheggio dove non ci sono telecamere in quanto è presente una riserva faunistica. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno eseguito alcune perquisizioni e una di queste avrebbe avuto come destinatario il presunto responsabile dell'omicidio, ma al momento gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo.

