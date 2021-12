È stato uno sguardo non gradito ad innescare la lite che è avvenuta sabato sera in una via del centro cittadino, quando tre quattordicenni hanno aggredito una loro coetanea, che ha avuto la sfortuna di transitare nella stessa strada insieme ad sua amica e colpevole di "guardarle in malo modo".

La malcapitata, compresa la situazione, ha tentato di sottrarsi alla provocazione ma prima che potesse allontanarsi è stata prima afferrata per i capelli da una delle componenti del terzetto - spalleggiata dalle altre due – e poi percossa con calci e pugni.

Una volta terminata l'aggressione, le tre ragazze si sono allontanate, permettendo all'amica della vittima di soccorrerla. È stato inoltre accertato che la ragazza aggredita è da tempo perseguitata proprio dalle tre giovani prepotenti, iscritte allo stesso istituto scolastico da lei frequentato, con veri e propri atti di bullismo.

Le immediate indagini svolte dai poliziotti della Questura di Latina hanno consentito l'identificazione certa delle tre giovani violente e l'acquisizione di elementi probanti le loro responsabilità.

Le tre ragazze sono state quindi denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma.