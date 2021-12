Investito su via Sferracavalli batte la testa: ciclista trasferito in ospedale. Tanto spavento, ma per fortuna un lieto fine, per un ciclista di cinquant'anni di Cassino.

L'uomo in sella alla sua bici non ha potuto evitare un'auto sulla Sferracavalli, forse a seguito di una manovra azzardata.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Cassino (che dovranno ricostruire quando accaduto) e il 118.