Una delibera di giunta del 9 novembre scorso ha dato l'ok alla realizzazione di una nuova opera di street art in pieno centro, sempre nella zona ormai nota come piazzetta dei Murales.

In occasione della giunta che si è riunita lo scorso 9 novembre è stato deliberato l'ok alla realizzazione dell'opera a completamento del progetto già avviato che ha visto la realizzazione di 4 opere nello spazio retrostante il palazzo municipale in via Tommaso Piano.

Si legge dalla delibera: "Vista la formale istanza protocollata l'8 novembre 2021 con cui l'associazione culturale "MitreoIside" ha richiesto l'autorizzazione sostegno economico dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un'opera di street art sul palazzo del municipio ad integrazione a completamento del progetto già avviato in precedenza e considerato che è interesse dell'ente completare il progetto, l'amministrazione intende sostenere una parte delle spese necessarie alla realizzazione dell'opera entro il limite massimo di 5.000 euro. La restante somma necessaria a coprire il costo dell'opera verrà finanziata dalla regione Lazio senza alcun ulteriore onere economico a carico dell'ente.

La realizzazione dell'opera verrà presuntivamente tra il 13 e il 25 novembre 2021 e sarà curata dall'associazione culturale "Taste and travel" con sede a Bracciano che si avvarrà dell'artista Tina Loiodice. La bozza dell'opera rappresenta il diritto all'energia pulita, a un ambiente sano e il rispetto per la natura: sole, vento, natura e una giovane donna in grigio che osserva il cambiamento per tornare ad essere lei stessa rigenerata come la madre terra".

Il maltempo deve aver creato qualche problema all'inizio dei lavori. Presto una nuova opera troverà spazio sulle mura del Comune.