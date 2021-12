Si è concluso il progetto regionale promosso dalla Lilt di Frosinone in collaborazione con Avis provinciale, Spi Cgil, cooperativa Medicalmonte e Asl Frosinone, avente per obiettivo una serie di interventi per gli over 65 anni, mirati a migliorare la salute psicofisica e la loro qualità della vita.

Si legge in una nota della sezione locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: «Alfabetizzazione informatica, consulenze alimentari, consulenze e visite fisioterapiche, screening dei tumori mammari ed urogenitali: iniziative realizzate a Giuliano di Roma dopo Pontecorvo e Fiuggi. Prezioso il contributo del dottor Moreno Marcoccia, presidente Avis Giuliano di Roma, del dottor Francesco D'Annibale (urologo), del dottor Fabio Vanori (fisioterapista), della dottoressa Lucilla Gatta (nutrizionista), dei volontari Patrizia De Silvestri (Avis), Genesio Savona, Agnese e Silvia, Giulia Koichukeeva promotrice del progetto. Grande la sensibilità dell'Amministrazione rappresentata dal sindaco Adriano Lampazzi. A tutti la gratitudine della Lilt rappresentata dal presidente, dottor Norberto Venturi».

E ancora: «I veri protagonisti sono stati i cittadini che numerosissimi (oltre 200) si sono sottoposti a visite di prevenzione senologiche ed urologiche, testimoniando con la loro presenza la necessità di diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione oncologica, e la necessità di non trascurare, anche in momenti particolari come quelli che viviamo funestati dall'epidemia Covid, la malattia oncologica che ancora oggi ha purtroppo numeri altissimi».