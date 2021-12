Scadrà il prossimo 14 dicembre il termine per la presentazione della domanda per richiedere i buoni spesa che il Comune di Veroli erogherà agli aventi diritto. Un piccolo aiuto che consentirà alle tante, troppe famiglie in difficoltà di trascorrere questo periodo di feste con un minimo di serenità.

L'impegno del Comune a sostegno dei cittadini in stato di necessità non si è mai fermato, nella consapevolezza che l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid 19 ha reso ancora più evidente le difficoltà e i disagi quotidiani affrontati da nuclei familiari residenti nel comune ernico.

L'assessorato ai Servizi sociali, guidato da Patrizia Viglianti, ha reso note le modalità di partecipazione al nuovo bando di distribuzione di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Tra il 2020 e il 2021, il numero di persone che ha chiesto assistenza è aumentato in modo significativo.

Le procedure, rese pubbliche dal Comune di Veroli, sono finalizzate ad individuare gli aventi diritto a tale forma di sostegno. Questa fase si protrarrà fino al giorno 14/12/2021 compreso, termine ultimo per presentare la domanda secondo il modello scaricabile dal sito internet del comune di Veroli, che peraltro sta attivamente circolando in vari gruppi whatsapp.

A seguito dell'accoglimento della domanda, sarà possibile accedere al beneficio dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, farmaci ed altri beni di prima necessità attraverso esercizi commerciali che hanno manifestato interesse all'Ente di aderire all'iniziativa. Per usufruire di tale forma di contributo, che sarà distribuito a cura dei Servizi Sociali per fronteggiare lo stato di bisogno socio-economico derivante anche dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, occorre avere un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro e compilare il modulo predisposto, allegando la documentazione richiesta, indispensabile per futuri controlli.

La domanda potrà essere inoltrata scegliendo una sola tra le seguenti modalità: protocollo.veroli@pec.it, servizisocialiveroli@pec.it, veroli.sociale@libero.it, whatsapp: numero 329 7872624. Ci si può rivolgere anche all'ufficio protocollo e all'ufficio Servizi sociali, previo appuntamento, telefonando al numero 0775 885265.