Assoprom Italia si fa sempre più apprezzare oltre i confini cassinati. Dal 16 al 19 dicembre, infatti, darà vita alla Settimana Bianca del Design della Moda, inserita nel Roccaraso Fashion Week Edizione invernale che si terrà nella città abruzzese, dove si incontreranno la bellezza, l'arte del design, i territori e le tradizioni agroalimentari. L'idea di promuovere un format ad alto impatto di Design della Moda incentrata in territori a forte vocazione turistica invernale rappresenta la mission e l'elemento fondamentale e di successo per il lancio delle proposte socio-culturali di tutta la filiera aderente al progetto che Assoprom Italia, associazione promotrice dell'evento con sede a Sant'Elia, intende perseguire ai fini dei propri scopi istituzionali.

Un elegante salotto sarà realizzato per l'occasione nella sala consiliare e meeting del Comune di Roccaraso, ambientazione ideale per ospitare i tanti invitati alla Conference Center, stile televisivo a cura del giornalista Erennio De Vita, conosciutissima voce di Miss Italia e conduttore ufficiale della Kermess di Moda Rfw 2021. Durante la tre giorni sarà conferito il Premio "Fiocco di Neve" Città di Roccaraso a persone e istituzioni che si sono particolarmente distinte per la loro passione nelle attività di promozione e valorizzazione attraverso forme artistiche, socio-culturali e imprenditoriali del patrimonio delle montuosità e della natura.

Non mancheranno altri momenti dedicati alla visibilità degli sponsor, shooting sulla neve, tipicità agroalimentari, visita ai mercatini di Natale e gran finale con la serata dedicata al galà della bellezza con sfilate e proclamazione della nuova testimonial del Rfw 2021.

La serata sarà accompagnata dall'artista cantautore Genny Nugnes.