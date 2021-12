A Castelnuovo Parano sono i iniziati i lavori di riqualificazione dell'edificio della scuola dell'infanzia. Interventi particolarmente importante che renderanno la scuola sempre più funzionale e, soprattutto, eco-compatibile.

«Presto avremo una scuola nuova, a norma, più grande, più accogliente, più funzionale ed eco-compatibile – ha detto senza nascondere la soddisfazione il sindaco di Castelnuovo Parano Oreste De Bellis -. I nostri bambini potranno disporre di una nuova aula didattica, di spazi esterni ludici, di una agorà per gli insegnanti e i genitori, di un nuovo ascensore e di percorsi di accesso. Grazie agli uffici, ai tecnici e all'impresa per l'impegno e la professionalità dimostrati – ha aggiunto il primo cittadino di Castelnuovo Oreste De Bellis – che hanno permesso di ottenere un risultato sicuramente eccellente».

A proposito di scuola dell'infanzia, i piccoli di Castelnuovo Parano dovrebbero poter tornare a scuola il prossimo nove dicembre, perché dalla settimana scorsa non possono frequentare in presenza le lezioni a causa dell'ordinanza sindacale emessa per arginare i contagi da Covid.