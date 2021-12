Il maltempo prolungato di questo periodo, con le piogge incessanti, sta mettendo a dura prova la tenuta del manto di asfalto sulle vie comunali e provinciali del territorio. Moltissime le strade dove si aprono nuove buche o si riformano quelle precedenti riempite con asfalto a freddo.

Una situazione generalizzata, che crea disagi sull'intera viabilità amasenese. In realtà sulla strada Gugliette-Vallefratta, che collega il paese a Castro dei Volsci, da qualche anno passata sotto il controllo dell'Astral, gli operai incaricati lavorano alle riparazioni appena possibile, a volte anche sotto la pioggia.

Opera encomiabile anche se non duratura, perchè stendere asfalto senza "primer" e in presenza di acqua significa soltanto risolvere il problema per qualche giorno, a volte per qualche ora. Ma poiché si tratta di una via molto trafficata e a rischio, certi interventi servono comunque a scongiurare pericoli seri ai veicoli in transito. Meglio sarebbe pianificare un lavoro di rifacimento totale della carreggiata, cosa che si sta facendo solo per piccoli tratti.

Diversa e più complessa è la situazione sulle strade comunali. Innanzitutto, bisogna considerare la straordinaria lunghezza della rete viaria del paese, oltre 170 chilometri, che di crea parecchi problemi di manutenzione per la reperibilità delle risorse necessarie. A questo si aggiungono i fenomeni di instabilità idrogeologica diffusi un su quasi tutto il territorio. In ultimo vanno considerate le piogge che a lungo andare sgretolano l'asfalto.

Anche nelle arterie centrali, come in via Aldo Moro, dove una serie di buche già riparate e adesso riaperte, sta creando problemi a passanti e residenti, che ovviamente si lamentano. Senza operai e con poche risorse, il Comune dovrà continuare a mettere le "toppe".