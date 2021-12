Non si può parcheggiare sui ponti. Per molti era scontato, per altri purtroppo no. E dato che la sosta selvaggia sui ponti è un "classico", specie durante il mercato del giovedì mattina, ecco un'ordinanza a chiarire quello che, in alcuni casi, le normative lasciano all'interpretazione.

"Atteso che i ponti sul fiume Liri del centro città sono utilizzati per l'accesso al centro storico da parte di veicoli e pedoni e tali strutture sono di larghezza obbligata rispetto alle infrastrutture ordinarie della viabilità - si legge nell'ordinanza firmata dal dirigente comunale - Rilevato che, per tali motivazioni, sui ponti si richiedono carreggiate atte a garantire il corretto scorrimento dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e considerato opportuno, per salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale, di non consentire la sosta dei veicoli sui ponti del centro abitato e sul ponte di Piazza San Domenico, affinché le rispettive carreggiate garantiscano ampia percorribilità e ritenuto di dover garantire la sicurezza della circolazione veicolare, nonché la sicurezza e l'incolumità dei pedoni è stato ordinato il divieto di sosta permanente, sull'intero tratto, ambo i lati, dei seguenti ponti: Tazio Nuvolari, San Lorenzo, Riccardo Gulia, di Napoli, Cavalieri di Vittorio Veneto, Vaughan, di Piazza San Domenico".