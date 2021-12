Si chiama Lorenzo Porfiri il motociclista di Aprilia deceduto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Monterotondo.

La tragedia si è consumata ieri intorno alle 15.30 in via di Vallericcia, all'altezza dell'intersezione con via Vicolo del Pozzo.

La vittima di 47 anni viaggiava in sella ad una Harley Davidson quando ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail. Lorenzo è deceduto sul colpo.

Dopo l'allarme di alcuni utenti della strada, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, la Polizia Municipale e gli uomini del 118 i cui tentativi di rianimare il motociclista sono risultati vani.

La notizia ha sconvolto amici e parenti. Cordoglio nel post dell'associazione Anpd'i Colline romane che si stringe al dolore dei familiari per la perdita del membro del direttivo di sezione.