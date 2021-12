Un volto molto noto in città, "ignoto" su Rai Uno per una sera. Gianrico Langiano, assicuratore di Cassino, ha preso parte alla trasmissione de "I soliti ignoti" condotto da Amadeus. Un programma televisivo che indaga sulle identità, oltre a conquistare una grande fetta del pubblico da casa ormai da svariati anni, riceve numerose candidature per partecipare dal vivo. E Gianrico ha partecipato alla puntata in cui il big è stata Rosanna Lambertucci, conduttrice e autrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica. Il ricavato, come in ogni puntata, va al Bambino Gesù di Roma.