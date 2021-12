Un cinquantanovenne, un cinquantacinquenne e un trentacinquenne, tutti della provincia di Siracusa e già censiti per reati contro il patrimonio e sottoposti a fogli di via obbligatori da varie città italiane, sono stati controllati nella stessa giornata, in mattinata dai carabinieri della Stazione di Fiuggi e nel pomeriggio da quelli di Veroli, in entrambi i casi nei pressi di obiettivi sensibili delle due cittadine erniche.

I militari nel corso di servizi perlustrativi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare di quelli predatori, vista la presenza degli stessi senza un giustificato motivo sul territorio di competenza, hanno provveduto a proporli per la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dai due centri con divieto di ritorno per anni tre.

In altra circostanza, sempre i militari della Stazione di Veroli, hanno effettuato analoga proposta a carico di un cinquantottenne di Vallecorsa, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Nello specifico, l'uomo è stato trovato senza valido motivo vicino a obiettivi sensibili del centro abitato.