La presenza di cinghiali sul territorio del Comune di Minturno, ormai, non costituisce più una novità, in quanto le segnalazioni sono costanti, ma da qualche tempo a questa parte, sono gli incidenti causati dall'animale che stanno aumentando. L'ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista Mario Saltarelli, cinquantatreenne che ieri mattina si è presentato presso il Pat di Minturno con ferite al volto, poi medicate dal personale medico. L'uomo ha riferito al medico di servizio di essere caduto pesantemente a terra mentre cercava di sfuggire a un branco di cinghiali, che aveva trovato davanti a sé, in via Luigi Cadorna, nei pressi del cimitero di Minturno, dove l'uomo abita.

Ha raccontato di aver notato questi cinghiali che lo inseguivano e giunto nei pressi della traversa Pimpinella, complice anche il buio della zona, è caduto battendo il volto sull'asfalto. «La fortuna è stata - ha affermato Mario Saltarelli - che i cinghiali ,mi sono passati di fianco e qualcuno mi ha anche "calpestato", ma hanno proseguito la loro corsa verso i campi.

Purtroppo è la seconda volta che mi trovo davanti un branco di cinghiali, ma nel primo caso non avevo avuto conseguenze». Sta di fatto che comunque il cinquantatreenne si è recato presso l'ex pronto soccorso di Minturno, dove il medico lo ha giudicato guaribile in dieci giorni.

Saltarelli ha riportato ferite escoriate alla piramide nasale e regione zigomatica sinistra e, come si evince dalla certificazione stilata, causata da caduta "essendo stato inseguito da cinghiali". All'uomo sono stati consigliati maggiori approfondimenti clinici, a cominciare da radiografie alle ossa nasali e facciali.

«Mi recherò dalla Polizia locale ha continuato per fare in modo che quella zona sia illuminata, ma è comunque preoccupante la crescita del numero di questi cinghiali».

Alcuni giorni fa un venticinquenne, a Scauri, mentre stava percorrendo l'Appia, per evitare dei cinghiali che attraversavano l'arteria, è uscito fuori strada e solo per un caso non si è verificata una tragedia.

Ancora prima un uomo di Scauri ha rischiato di finire in un fossato per l'attraversamento improvviso in via per Castelforte di alcuni cinghiali. Una situazione che, come è noto, non riguarda solo Minturno.