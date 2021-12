Nel giorno dell'esordio del super green pass e dell'avvio dei controlli, sono 19 i nuovi positivi in Ciociaria. Nell'elenco 41 negativizzati e anche un deceduto.

Stabili a 36 i ricoverati ormai da tre giorni.

I controlli

Sono diverse centinaia i controlli effettuati dalle forze dell'ordine in tutta la provincia secondo il piano stabilito dalla prefettura. La scorsa settimana, infatti, si era tenuto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per organizzare l'attività di vigilanza in vista dell'entrata in vigore delle nuove e più restrittive regole per arginare la quarta ondata. In modo particolare i controlli attengono al settore dei trasporti pubblici (per i quali è sufficiente il green pass base) e nei luoghi dove, invece, è necessario avere il green pass rafforzato (quello ottenuto in virtù della vaccinazione o della guarigione) come ristoranti al chiuso, cinema, teatri e sale concerto.

Per lavorare è sempre necessario il solo green pass base. Per i controlli sono state impegnate tutte le forze di polizia presenti sul territorio, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia provinciale e vigili urbani. Per la vigilanza sui mezzi pubblici sono state coinvolte anche le imprese di trasporto. In alcuni locali i controlli sono stati fatti a tappeto e hanno interessato tutti gli avventori. Non senza qualche immancabile polemica. Al momento, non si registrano sanzioni per violazioni del green pass. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Per agevolarli è stata aggiornata la app VerificaC19 che consente ora il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata".