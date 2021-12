Aria di festa nel comune di Monte San Giovanni Campano. L'ente monticiano, in vista delle festività natalizie, propone nuovamente il concorso "Presepi al borgo". Lo spirito del Natale potrà così rivivere tra le strade della città, attraverso la realizzazione di opere artigianali per mano sia di gruppi che associazioni che singoli. Gli allestimenti, potranno essere allestiti in luoghi accessibili al pubblico, così che, chiunque voglia, possa ammirarli senza difficoltà. Le adesioni saranno destinate alla sezione culturale del comune e potranno essere protocollate a mano oppure utilizzando l'indirizzo di posta elettronica, protocollo.msgc@pec.ancitel.it entro il termine ultimo del 20 dicembre.

La partecipazione è gratuita per permettere a tutti di dar frutto alla propria creatività. Una graduatoria ad hoc sarà stilata da una commissione che valuterà l'aspetto tecnico della realizzazione, così come la capacità di sviluppare l'idea ed il guizzo emozionale in grado di suscitare. Il primo classificato si aggiudicherà un buono acquisto dal valore di 400 euro, al secondo posto andrà un buono di 300 euro mentre per il terzo classificato 200euro. Scelta precisa, quella di poter spendere gli importi negli esercizi commerciali del comune che aderiranno all'iniziativa.

Un modo dunque, per promuovere il territorio e far riscoprire le attività che in quello stesso territorio lavorano. Tutto il concorso è stato pensato nel rispetto delle norme anti-covid. Il comune si riserva la discrezionalità di annullamento qualora le condizioni della pandemia lo richiedessero.