È stato ripristinato l'impianto di pubblica illuminazione in via Aldo Moro. A comunicarlo è stato il primo cittadino. Il sindaco Anselmo Rotondo ha sottolineato che nei giorni scorsi è persistito un «guasto alla linea della pubblica illuminazione in via Aldo Moro. Sono stati rilevati anomali distacchi e un danno consistente, per il quale occorre un intervento straordinario».

Intervento che è stato effettuato sulla linea di illuminazione che è tornata, di conseguenza, funzionante, come affermato da Rotondo: «L'impianto della pubblica illuminazione in via Aldo Moro è stato ripristinato». Ora bisognerà capire questi anomali guasti sulla linea. Situazioni per le quali il primo cittadino aveva annunciato un controllo tecnico per capire possibili responsabilità di terzi.