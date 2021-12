Misure di solidarietà alimentare e sostegno per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il Comune di Strangolagalli rende noto che sono avviate le procedure finalizzate alla concessione delle misure indicate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I cittadini possono presentare istanza solo per una delle misure di seguito elencate: erogazione di buoni spesa alimentari, contributo per il pagamento del canone di locazione, contributo per il pagamento delle utenze domestiche. Per i dettagli sui singoli interventi consultare l'avviso integrale, scaricabile dal link sul sito istituzionale.

Le domande potranno essere inviate al protocollo dell'Ente tramite consegna a mano via mail all'indirizzo – segreteria@comunedistrangolagalli.it trasmessione via PEC all'indirizzo comune.strangolagalli.fr@pec.it