Risolto il problema delle infiltrazioni d'acqua nel cimitero dove ci sono le tombe dei bambini, nell'ala realizzata dopo gli anni ottanta. Da tempo numerosi genitori e familiari dei piccoli avevano lanciato l'appello. Nei giorni scorsi alcuni cittadini, sui social, hanno ringraziato la ditta e il comune per gli interventi. La pioggia in più occasioni aveva portato a galla le criticità e di conseguenza l'inevitabile dispiacere delle famiglie.

In più occasioni sono stati svolti i lavori ma la problematica si è riproposta. L'ala, infatti, del cimitero dove ci sono le tombe dei bambini era stata già interessata da importanti interventi. È stata completata l'impermeabilizzazione per eliminare il problema delle infiltrazioni d'acqua. I giunti dei pianerottoli della scala, avendone valutato l'usura nel tempo, erano stati smontati e sostituiti. Effettuato, come detto, un nuovo intervento.