Questa mattina ad Anagni, in viale Roma, uno studente è precipitato da una balaustra che delimita il marciapiede.

È stata fatta intervenire un'eliambulanza, atterata nel parcheggio del cimitero.

Il ragazzo è stato ricoverato al Bambino Gesù di Roma con ferite serie. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.