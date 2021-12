Una curva che continua a crescere e che fa paura.

Per questo motivo il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, nei giorni scorsi ha deciso di dare una stretta assumendo decisioni molto forti, ma necessarie per tutelare la comunità. Da qui la scelta di disporre l'obbligo di uso di mascherine anche all'aperto. Una misura necessaria soprattutto in questo periodo dove, viste le festività natalizie, è sempre più frequente incontrarsi nelle piazze del paese. Una scelta necessaria che il sindaco torna a ribadire. Ma nel suo intervento domenicale ha voluto anche rimarcare l'importanza di rispettare scrupolosamente tutte le regole per il contenimento della pandemia. E, al tempo stesso, la necessità di vaccinarsi.

«La pandemia è tornata a farsi sentire ha sottolineato il primo cittadino Anselmo Rotondo C'è un'avanzata quotidiana, anche nella nostra comunità. Ecco perché qualche giorno fa ho firmato l'ordinanza che impone l'uso delle mascherine all'aperto. Facciamo attenzione, evitiamo comportamenti che possano mettere in pericolo noi e gli altri». Poi l'invito sulla campagna vaccinale affinché, chi ancora non lo ha fatto, scelga di vaccinarsi per il bene proprio e dei propri cari. «Invito ha aggiunto il sindaco di Pontecorvo Rotondo coloro i quali non hanno ancora fatto il vaccino a farlo prima possibile».