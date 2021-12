Ritiene di essere stato vittima di tentato omicidio aggravato da futili motivi e che quanto accaduto ha compromesso la sua salute. Si è così rivolto a un avvocato e ha presentato una querela nei confronti di un coetaneo che è stato già denunciato dalla polizia per lesioni. Lui, il quattordicenne di origine albanese accoltellato al fianco destro due settimane fa da un altro giovane, attraverso i suoi genitori, ha riportato nero su bianco, stando a quanto ricostruisce e per cui ha presentato denuncia, quanto sarebbe accaduto la sera del 20 novembre scorso nel centro di Frosinone. Un sabato sera che ha rischiato di finire in tragedia.

L'episodio è avvenuto dopo le 21, davanti agli occhi di tantissime persone che stavano trascorrendo la serata nel cuore del capoluogo.

Uno sguardo di troppo, una parola di troppo, avrebbe fatto scattare la lite tra giovanissimi, stando a quanto denuncia l'aggredito. Tutto sarebbe partito da "uno sguardo minaccioso" e "con un fare di sfida". Poi l'allontanamento, insieme a un amico, per mettere fine all'alterco. Ma poco dopo un'altra discussione con un secondo gruppo di coetanei. Sono proseguiti i "battibecchi" fin quando, sempre stando a quanto sostenuto dal quattordicenne, uno del gruppo ha estratto un coltello dalla tasca e lo ha colpito al fianco destro.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza per trasportare il giovane ferito in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico riportando una prognosi di 15 giorni.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La polizia ha raccolto tutti gli elementi per risalire all'autore. Dopo poche ore i poliziotti sono risaliti al responsabile, un quattordicenne, e lo hanno denunciato per lesioni. Nei suoi confronti come detto è stata, inoltre, presentata dalla vittima una denuncia-querela al tribunale per i minorenni di Roma per tentato omicidio. La famiglia del giovane ferito si è rivolta all'avvocato Luigi Tozzi.

La notizia di quanto accaduto si è diffusa poco dopo, raggiungendo anche i gruppi whatsapp e i social.

In tanti hanno espresso incredulità e preoccupazione.

Intanto dal Comune hanno annunciato l'attivazione di un progetto sulla sicurezza urbana nelle piazze e nelle aree pubbliche, nel corso dei fine settimana, attraverso il comando di polizia municipale. L'amministrazione Ottaviani, attraverso il comando della polizia municipale, utilizzando alcuni finanziamenti messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta per attivare un progetto sulla sicurezza urbana, che presterà particolare attenzione alla repressione dei fenomeni del bullismo, oltre che della diffusione e dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili della popolazione, con particolare riferimento alle piazze e alle aree pubbliche, nel corso dei fine settimana.