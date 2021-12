Singolare epilogo per un incidente stradale registrato venerdì sera in strada Piccarello, alle porte del centro di Latina, dove un uomo è scappato dopo essere rimasto ferito nell'urto tra il suo maxi scooter Malaguti Spidermax e un suv Kia Sportage. A quanto pare la responsabilità dello scontro era da imputare a una manovra errata del motociclo, che avrebbe invaso la corsia opposta tagliando la curva che precede l'incrocio con strada della Rosa.

Ma l'uomo che sedeva in sella al mezzo a due ruote non sarebbe scappato per sfuggire alla responsabilità del caso: si è allontanato, dileguandosi a piedi tra i campi circostanti lasciando lo scooter a terra incustodito, solo dopo l'arrivo dei soccorritori del 118, temendo probabilmente l'intervento delle forze di polizia. Più concreto il sospetto che guidasse in stato di alterazione: fatto sta che si è presentato in ospedale solo nelle prime ore del mattino seguente, prima dell'alba di ieri. È stato quindi identificato dalla Polizia e sulla sua posizione sono in corso gli accertamenti del caso.