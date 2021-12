L'allarme furti non accenna a placarsi in città.

Venerdì sera alcuni malviventi hanno tentato di entrare in una villetta di via Marsicana per mettere a segno l'ennesimo colpo. L'attivazione dell'allarme li ha messi in fuga. Mentre i ladri si allontanavano a piedi dalla villetta, qualcuno li ha sentiti parlare tra loro e ha riferito che lo facevano con un accetto tipico del Sorano.

Indagano le forze dell'ordine.